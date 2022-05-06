Посольство России призвало США избавиться от химоружия

США остались единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от своих запасов. Посольство России в своем Теlеgrаm-канале призвало общественность задуматься о мотивах Белого дома.

Обращение дипведомства стало ответом на заявления американских чиновников и журналистов о том, что якобы Россия нарушила химконвенцию, так и не уничтожив запасы отравляющих веществ. Однако это было сделано в 2017 году, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия. При этом доподлинно известно, что США имеет все необходимые для ускоренной химдемилитаризации технические и финансовые возможности.

«Предлагаем американской общественности задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала ХО. И почему все другие страны такое оружие уничтожили», — сказано в обращении Посольства России в США.

Ранее американские чиновники обвинили Россию в использовании при проведении спецоперации химического оружия. Однако спустя время госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что обвинения были голословными.