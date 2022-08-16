Посольство России обвинило США в провоцировании столкновения ядерных держав

Политика США в ядерной сфере без оглядки на безопасность и интересы других стран чревата непредсказуемым обострением конфликта и столкновением ядерных держав. Такое заявление посольство России в США опубликовало в своем Telegram-канале.

Дипведомство назвало огульными обвинения Белого дома в адрес России. Американские политики заявили, якобы ее действия не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.

Однако именно США в 1945 году устроили атомную бомбардировку мирного населения Хиросимы и Нагасаки, напомнили в ведомстве. Теперь США развалили многолетнюю систему контроля над вооружениями, в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и денонсировали участие в Договоре по открытому небу, добавили там.

«США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — отметили в посольстве РФ.

Дипломаты призвали США присмотреться к собственной политике в ядерной сфере, а не выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими.