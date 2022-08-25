Посольство России объяснило протест США против трибунала в Мариуполе

Американские власти боятся предать огласке преступления украинского нацбатальона «Азов»*, поэтому выступили против международного трибунала в Мариуполе. Об этом заявило в своем Telegram-канале посольство России в США в ответ на заявление Госдепа.

«В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации. Международный трибунал в Мариуполе способен пролить свет на истинную сущность киевского режима, из которого США старательно создают светлый и героический образ», — объяснили в дипведомстве.

Под суд отправят военных преступников, в том числе бойцов нацбатальона «Азов»*. Благодаря этому американцы узнают, кого и в чем поддерживает их правительство.

В посольстве напомнили, что Россия, в отличие от Украины, соблюдает Женевские конвенции и содержит военнопленных в надлежащих условиях. Вопросы по событиям в Мариуполе дипломаты посоветовали задавать непосредственно властям Донецкой Народной Республики.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.