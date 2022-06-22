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    22 июня 2022, 06:00

    Посольство России не получало обращений по поводу наемников из США — Антонов

    Посол Антонов: посольство РФ не получало обращений по поводу наемников из США

    Валерия Шафирко

    Российское посольство в США не получало обращений от Вашингтона по поводу двух американских наемников. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

    Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс во вторник, 21 июня, рассказал, что Соединенные Штаты поддерживали «контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине», напомнило РИА «Новости».

    «В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — сказал Антонов.

    Участвовавшие на стороне Украины американцы попали в плен под Харьковом. Как признался Александр Дрюке, он приехал в страну, чтобы увидеть все своими глазами, в результате украинское командование его обмануло. По словам Энди Хьюна, его на Украину привела западная пропаганда, она формирует мнение о «плохом русском».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что американские наемники не попадут под действие Женевской конвенции, потому что не являются военнослужащими украинской армии.