Российское посольство в США не получало обращений от Вашингтона по поводу двух американских наемников. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс во вторник, 21 июня, рассказал, что Соединенные Штаты поддерживали «контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине», напомнило РИА «Новости».

«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — сказал Антонов.

Участвовавшие на стороне Украины американцы попали в плен под Харьковом. Как признался Александр Дрюке, он приехал в страну, чтобы увидеть все своими глазами, в результате украинское командование его обмануло. По словам Энди Хьюна, его на Украину привела западная пропаганда, она формирует мнение о «плохом русском».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что американские наемники не попадут под действие Женевской конвенции, потому что не являются военнослужащими украинской армии.