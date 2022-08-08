Посольство России назвало обстрелы Запорожской АЭС угрозой ядерной безопасности Европы

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ представляют собой угрозу ядерной безопасности не только самой Украины, но и Европы. Об этом заявило посольство России в США.

«Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — написало российское диппредставительство в своем Telegram-канале.

Как отметило посольство, в украинской прессе развернули целую кампанию по дезинформации. СМИ пытаются приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Украинские журналисты огульно утверждают, что российские войска ударили по территории атомной станции из артиллерии.

«Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот. Отмечаем, что это не первая провокация Киева на радиационно опасных объектах. Обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ имеют преднамеренный характер», — подчеркнули в сообщении.

Ранее власти Энергодара заявили, что украинские военные выпустили ракету «Ураган» в сторону Запорожской АЭС. Фрагменты ракеты упали не более чем в 400 метрах от энергоблока.