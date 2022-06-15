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    15 июня 2022, 00:01

    Посольство РФ призвало Британию отвечать за удары Украины по мирным жителям ДНР

    Посольство РФ призвало Британию к ответу за поставки оружия Украине после обстрелов ДНР

    Александр Блинов

    Великобритании пришло время отвечать за поставки оружия Украине после обстрелов Донецка, в результате которых погибли мирные люди. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне, передало РИА «Новости».

    Посольство РФ призвало Британию отвечать за удары Украины по мирным жителям ДНР

    Донецк 13 июня подвергся самым массированным ударам со стороны ВСУ за все годы конфликта. По городу выпустили свыше 300 ракет из «Градов» и «Ураганов», погибли мирные люди, в том числе женщины и дети, еще десятки получили ранения, повреждены дома, снаряд прилетел и в роддом.

    «Такие атаки на мирных граждан возможны только из-за поощрения со стороны Запада и военных поставок Киеву, в которых Великобритания занимает ведущую роль», — заявили в посольстве РФ.

    Дипмиссия напомнила, что неоднократно призывала Соединенное Королевство следовать собственным стандартам экспортного контроля, предостерегая от поставок оружия киевскому режиму. Но британские власти не прислушались к российским дипломатам. И теперь должны за это отвечать.

    «Пришло время для Великобритании нести полную ответственность за свою недальновидную политику», — сообщили в посольстве.