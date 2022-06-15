Посольство РФ призвало Британию отвечать за удары Украины по мирным жителям ДНР

Великобритании пришло время отвечать за поставки оружия Украине после обстрелов Донецка, в результате которых погибли мирные люди. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне, передало РИА «Новости».

Донецк 13 июня подвергся самым массированным ударам со стороны ВСУ за все годы конфликта. По городу выпустили свыше 300 ракет из «Градов» и «Ураганов», погибли мирные люди, в том числе женщины и дети, еще десятки получили ранения, повреждены дома, снаряд прилетел и в роддом.

«Такие атаки на мирных граждан возможны только из-за поощрения со стороны Запада и военных поставок Киеву, в которых Великобритания занимает ведущую роль», — заявили в посольстве РФ.

Дипмиссия напомнила, что неоднократно призывала Соединенное Королевство следовать собственным стандартам экспортного контроля, предостерегая от поставок оружия киевскому режиму. Но британские власти не прислушались к российским дипломатам. И теперь должны за это отвечать.

«Пришло время для Великобритании нести полную ответственность за свою недальновидную политику», — сообщили в посольстве.