Посольство РФ ответило на заявления США по ситуации вокруг ЗАЭС

Откровенная ложь со стороны США по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, которые чреваты техногенной катастрофой. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Замалчивание администрацией этих фактов недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева. Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС», — указано в сообщении российского посольства в Telegram.

В заявлении также опровергается версия госдепа США, согласно которой Россия якобы пренебрегает вопросами ядерной безопасности и применяет насилие к сотрудникам атомной станции.

Там отмечено, что «в Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну».

Европе придется справляться «многие десятилетия» с последствиями безответственной риторики США, которая подталкивает украинских военных к реализации чреватых техногенной катастрофой преступных планов, предупредило в своем сообщении российское диппредставительство.

Украинские военные вечером 18 августа начали обстрел Энергодара из тяжелой артиллерии. Город расположен рядом с Запорожской АЭС. Участившиеся обстрелы ЗАЭС Украина может использовать для традиционного ядерного шантажа Европы, отметил советник главы ДНР Ян Гагин.