Жители Украины добровольно получают гражданство России, а информация об изъятии у них паспортов является низкокачественной западной дезинформацией, заявило посольство РФ в США.

«Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация», — сообщили в дипведомстве.

Российская армия, общественные организации и рядовые жители регулярно отправляют в Донбасс и на Украину гумпомощь. В общей сложности доставили более 43 тысяч тонн продуктов, предметов первой необходимости и лекарств. Действуют гуманитарные коридоры.

Посольство России в США связало распространение слухов с недовольством успехами спецоперации, русофобией и стремлением мобилизовать дополнительные ресурсы в поддержку киевского режима.