Посол Украины раскрыл детали запрета на применение американского оружия для ударов по России | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 23:26 Поделиться Telegram

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Viber Посол Украины раскрыл детали запрета на применение американского оружия для ударов по России Посол Украины Маркарова: запрет на применение оружия США для ударов по РФ касается HIMARS Wikipedia

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Украина договорилась с США не применять для ударов по российской территории только РСЗО HIMARS. Запрет не касается всех видов американского вооружения, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что власти страны договорились с США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по России.

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«Это касается именно HIMARS», — уточнила Маркарова в разговоре с украинской газетой «Европейская правда».

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По ее словам, руководство США не объявляло никаких ограничений для атак на территорию Крыма.

Днем 29 сентября Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили 17 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Бойцы сбили их в небе над Херсонской областью.

РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Отдельные виды снарядов могут преодолевать расстояние до 80 километров. ВСУ впервые применили HIMARS в конце июня 2022 года. Тогда украинские войска ударили по Перевальску в ЛНР.

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