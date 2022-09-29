Посол Украины раскрыл детали запрета на применение американского оружия для ударов по России | 360°

Все новости

Подмосковье

30 сентября 2022, 00:36

Народные тропы обустроили в Подольске по областной программе «Пешком»

Важное

30 сентября 2022, 00:28

Путин признал независимость Запорожской и Херсонской областей

Реклама

Спорт

30 сентября 2022, 00:05

«Спартак» впервые за пять лет обыграл «Зенит» в матче Кубка России

Мир

30 сентября 2022, 00:02

Россию разочаровал перенос заседания Совбеза ООН по диверсиям на «Северных потоках»

Подмосковье

30 сентября 2022, 00:02

Новый ТЦ появится в Раменском при поддержке Центра содействия строительству Подмосковья

Власть

29 сентября 2022, 23:52

ЛНР станет одним из самых успешных и процветающих субъектов России — Пасечник

Спецоперация

29 сентября 2022, 23:49

Пасечник назвал самый знаковый день для ЛНР

Мир

29 сентября 2022, 23:48

Названы условия проверки повреждений «Северного потока»

Власть

29 сентября 2022, 23:40

Добровольцы вышли из кабинетов. Чиновники мобилизовались без ожидания повесток

Спецоперация

29 сентября 2022, 23:26

Посол Украины раскрыл детали запрета на применение американского оружия для ударов по России

Посол Украины Маркарова: запрет на применение оружия США для ударов по РФ касается HIMARS

Читать 360tv в

Украина договорилась с США не применять для ударов по российской территории только РСЗО HIMARS. Запрет не касается всех видов американского вооружения, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что власти страны договорились с США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по России.

Реклама

«Это касается именно HIMARS», — уточнила Маркарова в разговоре с украинской газетой «Европейская правда».

Реклама

По ее словам, руководство США не объявляло никаких ограничений для атак на территорию Крыма.

Днем 29 сентября Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили 17 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Бойцы сбили их в небе над Херсонской областью.

РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Отдельные виды снарядов могут преодолевать расстояние до 80 километров. ВСУ впервые применили HIMARS в конце июня 2022 года. Тогда украинские войска ударили по Перевальску в ЛНР.

Конфликт на востоке Украины

Специальная военная операция РФ на Украине

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама