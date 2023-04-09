Спецоперация 09 апреля 2023, 04:02 Посол Украины назвал потери ВСУ «ужасными» Посол Украины в Великобритании Пристайко заявил об огромных потерях ВСУ РИА «Новости»

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Украина не раскрывает данные о потерях ВСУ, однако они ужасны. Такое заявление в интервью газете Daily Express сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Авторы статьи отметили, что дипломат заметно опечалился, когда ему задали вопрос о погибших в украинском конфликте.

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«Нашей политикой с самых первых дней было не обсуждать наши потери. Когда конфликт закончится, мы назовем им. Я думаю, что это будет ужасное число», — сказал Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина будет сражать до последнего бойца.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что украинская армия потеряла более 330 тысяч человек погибшими и пропавшими без вести.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал потери среди украинцев «пугающими». Он также предположил, что Украина как национальное государство перестанет существовать к концу 2023 года.