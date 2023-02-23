Спецоперация 23 февраля 2023, 13:40 Посол России в Белоруссии назвал СВО кратчайшим путем к миру на Украине Посол России в Белоруссии Грызлов назвал спецоперацию кратчайшим путем к миру на Украине РИА «Новости»

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Мир на Украине все еще возможен, К такому выводу пришел посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Он поделился мнением о ситуации на Украине в статье для «Российской газеты».

В одном из блоков текста Грызлов задался вопросом: возможно ли в текущих реалиях возвращение мира на Украину.

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«Даже несмотря на все упущенные ранее возможности, безусловно, да», — написал он.

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По его мнению, инициированная российскими властями спецоперация в Донбассе и близлежащих территориях является кратчайшим способом вернуть мир на Украину.

При этом Грызлов добавил, что у нынешнего правительства Киева есть кураторы на Западе. И они не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине. Напротив, представители Запада стремятся затянуть текущую ситуацию. Для этого, по словам Грызлова, они используют всевозможные методы.