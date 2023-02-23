23 февраля 2023, 13:40
Посол России в Белоруссии назвал СВО кратчайшим путем к миру на Украине
Посол России в Белоруссии Грызлов назвал спецоперацию кратчайшим путем к миру на Украине
Мир на Украине все еще возможен, К такому выводу пришел посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Он поделился мнением о ситуации на Украине в статье для «Российской газеты».
В одном из блоков текста Грызлов задался вопросом: возможно ли в текущих реалиях возвращение мира на Украину.
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«Даже несмотря на все упущенные ранее возможности, безусловно, да», — написал он.
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По его мнению, инициированная российскими властями спецоперация в Донбассе и близлежащих территориях является кратчайшим способом вернуть мир на Украину.
При этом Грызлов добавил, что у нынешнего правительства Киева есть кураторы на Западе. И они не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине. Напротив, представители Запада стремятся затянуть текущую ситуацию. Для этого, по словам Грызлова, они используют всевозможные методы.
Белоруссия
Запад
Украина
Конфликт на востоке Украины
Специальная военная операция РФ на Украине
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