Посол России призвал Японию прекратить «демонтаж связей» между государствами

Новые санкции со стороны японского правительства не скажутся на спецоперации и состоянии российской экономики, но отдалят восстановление международных отношений. Посол России в Японии Михаил Галузин в соцсетях призвал прекратить «демонтаж связей».

«Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии», — заявил он.

Посол назвал продолжение санкционного давления недружественным, недальновидным и контрпродуктивным шагом. Он объяснил, что эти меры не повлияют ни на ход спецоперации на Украине, ни на российскую экономику, зато отдалят возвращение отношений между государствами в нормальное русло.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее сравнил Японию с верным вассалом США. Он заявил, что она примкнула к русофобскому движению и попыталась стать его лидером. Он заметил, что на памятных мероприятиях по поводу бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не упоминали действия США — только якобы существующую угрозу ядерного удара со стороны России.