Посол Непала выразил надежду на восстановление мира между Россией и Украиной | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 08:53 Поделиться Telegram

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Viber Посол Непала выразил надежду на восстановление мира между Россией и Украиной Посол Непала в Москве Туладхар: страна не будет выбирать сторону в конфликте РФ и Украины РИА «Новости»

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Непал надеется, что между Россией и Украиной восстановиться мир в ближайшее время. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Москве Милан Радж Туладхар.

«Референдум означает народный мандат — то, что люди заявляют, это их привилегия и прерогатива. Им решать, что говорить. Если говорить о результатах, приведет ли это к повышению международных противоречий, — я немного опасаюсь этого, поскольку на этот счет существуют различные точки зрения», — сказал он.

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Как он сказал, Непал — нейтральная страна, и она не хочет, не собирается «принимать чью-либо сторону в отношении такого рода конфликтов».

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По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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