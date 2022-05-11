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    11 мая 2022, 14:39

    Посол Мирошник назвал две отрасли, которые заинтересовали инвесторов в ЛНР

    Посол ЛНР в России: инвесторы начали интересоваться работой в республике

    Екатерина Виславская

    Представители бизнеса и инвесторы начали интересоваться работой на территории Луганской Народной Республики, рассказал РИА «Новости» посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    Посол Мирошник назвал две отрасли, которые заинтересовали инвесторов в ЛНР

    Власти республики уже получили предложения по организации бизнес-миссии и проведению соответствующих переговоров. По словам Родиона Мирошника, предприниматели оценили потенциал ЛНР в сферах добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства, а также наличие высококвалифицированных кадров.

    «Мы понимаем, что завтра непременно наступит», — сказал посол.

    ЛНР также обсуждает с Россией механизмы помощи в восстановлении разрушенных городов, а с Сирией, Венесуэлой и некоторыми другими странами — вопрос признания статуса республики.