Посол Мирошник назвал две отрасли, которые заинтересовали инвесторов в ЛНР

Представители бизнеса и инвесторы начали интересоваться работой на территории Луганской Народной Республики, рассказал РИА «Новости» посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Власти республики уже получили предложения по организации бизнес-миссии и проведению соответствующих переговоров. По словам Родиона Мирошника, предприниматели оценили потенциал ЛНР в сферах добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства, а также наличие высококвалифицированных кадров.

«Мы понимаем, что завтра непременно наступит», — сказал посол.

ЛНР также обсуждает с Россией механизмы помощи в восстановлении разрушенных городов, а с Сирией, Венесуэлой и некоторыми другими странами — вопрос признания статуса республики.