Штурмовые группы союзных войск Луганской Народной Республики и России уже прошли почти треть территории Лисичанска, стрелковые бои ведутся в районе стадиона «Шахтер». Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Сегодня бои уже шли внутри поселка Малорязанцево, и внутри Верхнекаменки. С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ „Линик“ и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия», — написал посол.

С территории НПЗ украинские боевики обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО Лисичанск. В результате обстрела повреждены жилые дома, выбиты выходящие на завод окна

С северной стороны города союзные войска форсировали Северский Донец и закрепились на правом берегу реки, сообщил Мирошник. Там планируется оборудовать плацдармы для дальнейшего наступления.

По данным МВД ЛНР, на территории Лисичанска находится более 120 иностранных наемников. Это «солдаты удачи» из Великобритании, Франции, США и Польши. Всего в районе Лисичанска сконцентрированы порядка 12 тысяч бойцов ВСУ.