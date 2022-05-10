10 мая 2022, 08:00
Посол ЛНР в России призвал освободить от националистов всю территорию республики
Посол ЛНР в России Мирошник заявил о необходимости освободить всю территорию республики
Войскам Луганской Народной Республики необходимо освободить от контроля украинской армии все собственные территории. Об этом РИА «Новости» сообщил посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник.
«Все территории, относящиеся к ЛНР по нашей конституции, необходимо освободить», — заявил он.
Дипломат выразил мнение, что войска республики могут взять под контроль и близлежащие районы соседних регионов, для обеспечения безопасности.
«Однако первоочередная задача заключается именно в обеспечении безопасности самой ЛНР», — заявил Мирошник.
Ранее посол рассказал, что ведутся переговоры о признании республики такими странами, как Венесуэла, Сирия и остальными. Он отметил, что у этих государств есть потенциальное желание признать ЛНР.