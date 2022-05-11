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    11 мая 2022, 07:42

    Посол ЛНР в России обвинил Украину в срыве мирных переговоров

    Посол ЛНР в России Мирошник: Украина оборвала возможности для мирных переговоров с Россией

    Максим Зинкин

    Украина не заинтересована в проведении мирных переговоров с Россией и обрывает все возможности для остановки кровопролития. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

    «Украина даже заявляет России, что не заинтересована в прекращении боевых действий и установлении мира», — заявил он.

    Дипломат заявил, что такой же позиции украинская сторона придерживалась на минских переговорах, только в скрытой форме.

    Ране Мирошник заявлял, что российским войскам следует освободить от украинских националистов всю территорию ЛНР, чтобы обеспечить безопасность ее жителей.