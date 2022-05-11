Украина не заинтересована в проведении мирных переговоров с Россией и обрывает все возможности для остановки кровопролития. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

«Украина даже заявляет России, что не заинтересована в прекращении боевых действий и установлении мира», — заявил он.

Дипломат заявил, что такой же позиции украинская сторона придерживалась на минских переговорах, только в скрытой форме.

Ране Мирошник заявлял, что российским войскам следует освободить от украинских националистов всю территорию ЛНР, чтобы обеспечить безопасность ее жителей.