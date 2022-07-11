Посол ЛНР рассказал о попытке ВСУ удержать Северск

Украинские бойцы пытаются удержать Северск (ДНР) с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

В своем Telegram-канале Мирошник отметил, что сейчас в Северске остаются подразделения территориальных батальонов и мобилизованных нацгвардейцев. При этом обученные части ВСУ отвели в пригород или в сторону Славянска, добавил он.

Местные жители, как отметил посол, сообщают об обстрелах со стороны Артемовска, при которых применяются кассетные заряды, аналогичные тем, что использовались при провокации в Буче.

Штурмовые подразделения республики, как добавил посол, в город еще не вошли, но уже находятся очень близко и готовятся к зачистке.

Днем ранее Мирошник сообщил, что бойцы союзных войск взяли под свой контроль Григоровку. Как отметили местные жители, украинские боевики стараются перебраться из Северска в пригород. Там они пытаются создать укрепрайон из наскоро вырытых позиций и построенных фортификационных сооружений.