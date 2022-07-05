Посол ЛНР раскрыл детали операции по взятию Лисичанска

Лисичанск перешел под контроль союзных сил всего за двое суток благодаря тщательно спланированной операции, рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По словам дипломата, у него была возможность обсудить детали с командирами. Военнослужащие объяснили, что долго работали над планом, написал ТАСС.

«Мы понимали, что со стороны Северодонецка взять Лисичанск было практически нереально. Грубо говоря, это таракан на кафеле. Поэтому пробивались со стороны Попасной, шли с юга — подходили с той стороны», — сообщил Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

После этого, как уточнил посол, был организован плацдарм выше Лисичанска через Северский Донец, реку форсировали и заходили со стороны Новодружеска, Приволья.

«В какой-то момент стянули силы к Лисичанску и тогда взяли за двое суток», — заключил он.

Советник президента Украины Алексей Арестович ранее назвал масштабное отступление украинских военных из-под Северодонецка и Лисичанска успешной операцией. По его словам, главной задачей ВСУ было задержать российские войска.

«Нам нужно было создать условия для наступления на других участках фронта и выиграть время для поставок оружия с Запада», — заявил он.