Посол ЛНР назвал численность заблокированных на заводе «Азот» в Северодонецке боевиков

Силы Луганской Народной Республики заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке от 300 до 400 украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, подразделения республики наладили связь с националистами.

«Сейчас идут переговоры о безопасном выводе мирного населения», — рассказал дипломат.

Мирошник уточнил, что на территории «Азота» могут оставаться до 50 мирных жителей, которые укрылись в бомбоубежищах.

«Если боевики отпустят мирных людей и добровольно сдадутся в плен, то им гарантируют жизнь», — добавил Мирошник.

Ранее посол ЛНР сообщал, что у националистов нет путей отступления с «Азота».

Некоторые боевики пытаются выдвигать собственные условия освобождения, однако войска ЛНР не примут компромисса, кроме сдачи в плен.

Помощник главы Чечни Апты Алаудинов допустил, что в подземельях «Азота» находятся до 300 мирных жителей.