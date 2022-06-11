Посол ЛНР назвал численность заблокированных на заводе «Азот» в Северодонецке боевиков
Посол ЛНР в России Мирошник: на заводе в Северодонецке заблокированы до 400 боевиков ВСУ
Силы Луганской Народной Республики заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке от 300 до 400 украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, подразделения республики наладили связь с националистами.
«Сейчас идут переговоры о безопасном выводе мирного населения», — рассказал дипломат.
Мирошник уточнил, что на территории «Азота» могут оставаться до 50 мирных жителей, которые укрылись в бомбоубежищах.
«Если боевики отпустят мирных людей и добровольно сдадутся в плен, то им гарантируют жизнь», — добавил Мирошник.
Ранее посол ЛНР сообщал, что у националистов нет путей отступления с «Азота».
Некоторые боевики пытаются выдвигать собственные условия освобождения, однако войска ЛНР не примут компромисса, кроме сдачи в плен.
Помощник главы Чечни Апты Алаудинов допустил, что в подземельях «Азота» находятся до 300 мирных жителей.