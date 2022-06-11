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    11 июня 2022, 09:37

    Посол ЛНР назвал численность заблокированных на заводе «Азот» в Северодонецке боевиков

    Посол ЛНР в России Мирошник: на заводе в Северодонецке заблокированы до 400 боевиков ВСУ

    Максим Зинкин

    Силы Луганской Народной Республики заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке от 300 до 400 украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    По его словам, подразделения республики наладили связь с националистами.

    «Сейчас идут переговоры о безопасном выводе мирного населения», — рассказал дипломат.

    Мирошник уточнил, что на территории «Азота» могут оставаться до 50 мирных жителей, которые укрылись в бомбоубежищах.

    «Если боевики отпустят мирных людей и добровольно сдадутся в плен, то им гарантируют жизнь», — добавил Мирошник.

    Ранее посол ЛНР сообщал, что у националистов нет путей отступления с «Азота».

    Некоторые боевики пытаются выдвигать собственные условия освобождения, однако войска ЛНР не примут компромисса, кроме сдачи в плен.

    Помощник главы Чечни Апты Алаудинов допустил, что в подземельях «Азота» находятся до 300 мирных жителей.