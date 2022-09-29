Определенная автономия. Посол ЛНР объяснил, почему регион хочет войти в состав России в качестве республики | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 06:23 Поделиться Telegram

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Viber Определенная автономия. Посол ЛНР объяснил, почему регион хочет войти в состав России в качестве республики Посол ЛНР Мирошник заявил, что регион присоединиться к России как республика РИА «Новости»

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Луганская Народная Республика может войти в состав России на правах республики, а не области. Посол ЛНР Родион Мирошник объяснил РИА «Новости», что это даст ей определенную автономию.

«Я думаю, что мы будем приняты в состав Российской Федерации в качестве республики», — сказал он.

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В течение ближайшей недели для этого подготовят нормативно-правовую базу — соглашение и законопроект. В них опишут все важные детали, например, систему управления, полномочия, обязанности региона перед федеральным центром.

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Родион Мирошник объяснил, что преимущество статуса республики заключается в определенных автономных правах. Каких именно, опишут в будущем законопроекте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уже подписал официальное предложение президенту Владимиру Путину включить республику в состав России и выехал в Москву. Туда же отправился глава ДНР Денис Пушилин. Он объяснил, что интеграцию регионов сначала одобрит Госдума, затем Совет Федерации. Только после этого стороны подпишут соглашение.

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