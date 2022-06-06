Посол ЮАР заявил о подрыве глобальной экономики из-за кризиса на Украине

Украинский кризис подрывает глобальную экономику, а ООН на фоне происходящего выглядит парализованной, заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука. По его словам, происходящее — сигнал опасности, которая угрожает всему миру.

«Вся мировая экономика подорвана, и международная архитектура, которая ответственна за решение мировых проблем, оказалась под угрозой», — констатировал посол в интервью РИА «Новости».

Макетука добавил, что авторитет ООН подорван, никаких решений организация не предлагает. Поэтому создается впечатление, что ООН оказалась парализована.

Отдельно он указал на последствия санкций против России, которые стали мешать мировой торговле. Их ощущают и те страны, которые не были напрямую затронуты ограничениями.

«Например, российские суда из-за санкций не могут заходить во многие порты <…> Крупные логистические компании, такие как Maersk, не принимают никакие российские товары на свои суда», — отметил посол.

Макетука обратил внимание, что поставки сельскохозяйственных товаров не должны были попасть под санкции, но компании сами приняли другое решение. И в этом большая проблема. А как она будет решаться — непонятно.

«Я не хочу вдаваться в политику, потому что вопрос санкций относится к России. Да, он так или иначе затрагивает и другие страны, но они ничего с этим не могут поделать», — сказал дипломат.