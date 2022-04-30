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    30 апреля 2022, 08:10

    Посол Антонов жестко оценил слова представителя Пентагона о России

    Посол РФ в США Антонов расценил слова Кирби в адрес России как оскорбительные

    Максим Зинкин

    Высказывания представителя Пентагона Джона Кирби о действиях России в спецоперации на Украине являются оскорбительными. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова привела пресс-служба ведомства.

    «Считаем высказывания Кирби как неприемлимые и оскорбительные. Такие тезисы идут от бывшего военного, который отдает себе отчет в значимости слов, это вызывает удивление», — заявил Антонов.

    Антонов напомнил, что российские власти не позволяли себе совершать высказывания в адрес официальных лиц США.

    «Они стараются не замечать преступлений киевского режима, накачивая его вооружениями», — сообщил дипломат.

    Кирби ранее сообщило, что якобы трудно наблюдать за действиями России на Украине.

    Также он добавил, что ему сложно представить, что так бы поступал зрелый и здравомыслящий руководитель и отверг утверждения российской стороны о том, что спецоперация направлена на защиту русскоязычного населения Донбасса.