Посол Антонов предостерег США от поставок дальнобойного оружия Украине

США должны не идти на намеренную провокацию и отказаться от планов отправить Украине дальнобойные ракетные орудия. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — сказал он.

По словам дипломата, российская сторона неоднократно предупреждала США о том, что накачка Украины оружием способствует эскалации конфликта.

По данным американских СМИ, США планировали передать украинской армии комплексы M270 MLRS и РСЗО HIMARS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS.

«Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам», — заявил Антонов.

Ранее дипломат выразил уверенность в выполнении всех поставленных задач в спецоперации на Украине.