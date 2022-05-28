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    28 мая 2022, 07:11

    Посол Антонов предостерег США от поставок дальнобойного оружия Украине

    Посол Антонов выразил надежду, что США не отправит Украине дальнобойное оружие

    Максим Зинкин

    США должны не идти на намеренную провокацию и отказаться от планов отправить Украине дальнобойные ракетные орудия. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова привела пресс-служба ведомства.

    «Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — сказал он.

    По словам дипломата, российская сторона неоднократно предупреждала США о том, что накачка Украины оружием способствует эскалации конфликта.

    По данным американских СМИ, США планировали передать украинской армии комплексы M270 MLRS и РСЗО HIMARS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS.

    «Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам», — заявил Антонов.

    Ранее дипломат выразил уверенность в выполнении всех поставленных задач в спецоперации на Украине.