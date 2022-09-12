Пособников ВСУ задержали в ЛНР | 360°

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Подмосковье
12 сентября 2022, 19:00
Урожайность картофеля в Подмосковье превысила прошлогодние показатели
Спецоперация
12 сентября 2022, 18:54
Кадыров пообещал «сюрприз» боевикам ВСУ от бойцов отряда «Ахмат»
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Эксклюзив
12 сентября 2022, 18:47
Михаил Онуфриенко: показательный блэкаут стал предупреждением для ВСУ
Мир
12 сентября 2022, 18:43
Владимир Сальдо записал обращение к жителям Херсонской области
Подмосковье
12 сентября 2022, 18:42
Хоккеиста из Подмосковья признали лучшим вратарем КХЛ
Эксклюзив
12 сентября 2022, 18:39
«Приступов агрессии не было». Отец мужчины, едва не сбросившего ребенка с балкона, рассказал о сыне
Подмосковье
12 сентября 2022, 18:35
Более 25 тысяч сеянцев ели и сосны высадили в Подмосковье в рамках экоакции
Происшествия
12 сентября 2022, 18:33
Подросток-питбайкер влетел во внедорожник в Абакане
Происшествия
12 сентября 2022, 18:28
Хоккеист в Нижегородской области скончался прямо на льду