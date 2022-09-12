Пособников ВСУ задержали в ЛНР | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 17:15 Поделиться Telegram

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Viber Пособников ВСУ задержали в ЛНР Бойцы Росгвардии задержали в ЛНР девять пособников ВСУ и нашли 10 схронов с оружием Пресс-служба Росгвардии

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Военнослужащие Росгвардии в ходе проведения специальных мероприятий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали девять пособников украинских боевиков и обнаружили 10 схронов с оружием. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специальные мероприятия по выявлению диверсантов прошли в ЛНР в минувшее воскресенье, 11 сентября. В ходе проверки бойцы Росгвардии выявили и задержали девять пособников ВСУ, а также нашли 10 схронов с оружием, принадлежащим украинским националистам.

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Росгвардейцы изъяли из незаконных арсеналов четыре переносных противотанковых ракетных комплекса, в том числе два Javelin и один «Конкурс», пять гранатометов, четыре реактивных снаряда, 27 артиллерийских боеприпасов, семь гранат, более 500 деталей к гранатометам различной модификации, в том числе иностранного производства, а также более восьми тысяч патронов.

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