Пособников ВСУ задержали в ЛНР | 360°

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Пособников ВСУ задержали в ЛНР

Бойцы Росгвардии задержали в ЛНР девять пособников ВСУ и нашли 10 схронов с оружием

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Военнослужащие Росгвардии в ходе проведения специальных мероприятий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали девять пособников украинских боевиков и обнаружили 10 схронов с оружием. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специальные мероприятия по выявлению диверсантов прошли в ЛНР в минувшее воскресенье, 11 сентября. В ходе проверки бойцы Росгвардии выявили и задержали девять пособников ВСУ, а также нашли 10 схронов с оружием, принадлежащим украинским националистам.

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Росгвардейцы изъяли из незаконных арсеналов четыре переносных противотанковых ракетных комплекса, в том числе два Javelin и один «Конкурс», пять гранатометов, четыре реактивных снаряда, 27 артиллерийских боеприпасов, семь гранат, более 500 деталей к гранатометам различной модификации, в том числе иностранного производства, а также более восьми тысяч патронов.

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