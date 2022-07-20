Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях пособников Вооруженных сил Украины. В их домах обнаружили и изъяли боеприпасы и оружие.

В общей сложности представители силового ведомства обнаружили и изъяли 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тысячи патронов.

В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали четырех пособников ВСУ пресс-служба Росгвардии.

Ранее замглавы ВГА Кирилл Стремоусов рассказал, что в регионе серьезно повредили Антоновский мост через реку Днепр. Продолжение атак может привести к его полному разрушению. ВСУ обстреляли объект 19 июля — тогда в сторону области выпустили шесть ракет, пять из которых удалось сбить. Днем позднее системы ПВО сбили еще 10 на подлете к Херсону.