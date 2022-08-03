Пособия националистов нашли в педуниверситете Бердянска

Будущих учителей в Запорожской области готовили по националистическим учебникам. Пособия экстремистов, брошюры НАТО и книги о фашистах после освобождения нашли в библиотеке Бердянского государственного педагогического университета, сообщили «Известия».

«Была политика, которой надо было придерживаться. Если работаешь здесь, естественно, об этом не говоришь. <…> Лучше было молчать», — рассказала работница библиотеки.

По ее словам, в последние годы некоторые русскоязычные произведения изымали. Им на замену завозили новые, изданные на Украине. Она вынесла коробку с книгами об Украинской повстанческой армии*, Адольфе Гитлере, дивизии «Галичина»**, брошюру под названием «Украина — НАТО» и другие.

Подобные книги и агитационные материалы нашли в школе Луганской Народной Республики, детском реабилитационном центре в Мариуполе и других населенных пунктах Украины.

* ОУН-УПА, Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация.

**14-я дивизия СС «Галичина» — организация, запрещенная в России.