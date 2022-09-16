«Посмотрим, чем закончится». Путин ответил на заявление Украины о контрнаступлении | 360°

Важное 16 сентября 2022, 20:09 Поделиться Telegram

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Viber «Посмотрим, чем закончится». Путин ответил на заявление Украины о контрнаступлении Президент РФ Путин предложил посмотреть, к чему приведет контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Украинские власти объявили, что проводят контрнаступление. Теперь стоит посмотреть, чем оно закончится, заявил президент России Владимир Путин. Российские военные уже нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине. Более серьезный ответ Россия даст, если ВСУ причинят ущерб российской гражданской инфраструктуре, сообщило РИА «Новости».

«Киевские власти же объявили о том, что <…> проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет, чем закончится», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Самарканд.

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По данным Минобороны, российские военные с начала спецоперации уничтожили более 290 самолетов ВСУ, 155 вертолетов, 1965 беспилотников, 375 зенитно-ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин.

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Помимо этого, украинские военные лишились 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 3390 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5616 единиц военной автомобильной техники.

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