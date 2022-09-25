Послушники монастыря в Мелитополе проголосовали на референдуме | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 05:19 Поделиться Telegram

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Viber Послушники монастыря в Мелитополе проголосовали на референдуме Послушники монастыря в Мелитополе приняли участие в референдуме РИА «Новости»

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Члены выездной избирательной комиссии в Мелитополе помогли проголосовать на референдуме по вопросу о присоединении к России послушникам местного монастыря. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Поначалу даже не верилось. Мы верили, что Россия нас не оставит, и когда эти надежды сбываются, аж боязно. Стоишь и думаешь: „Неужели так, Господи? Направляй!“» — поделилась одна из послушниц.

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Другая монахиня поблагодарила военнослужащих, которые защищают Донбасс. Она призналась, что все прихожане молятся за их здоровье. Благодаря усилиям бойцов восторжествует Русская православная церковь, добавила послушница.

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Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области проходят с 23 по 27 сентября. За скорейшее проведение голосования выступали общественники республик Донбасса и освобожденных территорий.

Ранее жительница Херсонской области объяснила, почему принимает участие в референдуме. По словам Надежды, ее Родиной является Россия. Она призвала всех россиян сплотиться вокруг президента и своей страны.

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