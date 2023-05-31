Спецоперация 31 мая 2023, 14:51 Последствиями поставок вооружений Запада на Украину занялись ВС России – Лавров Глава МИД Лавров: ВС России занялись последствиями поставок вооружений Запада на Украину Unsplash

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Последствиями поставок вооружений Запада на Украину занимаются Вооруженные силы России. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Уверен, у них есть ответы на все вопросы», — заявил глава дипведомства.

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Кроме того, Лавров поставил на место посла Соединенных Штатов в Претории, который говорил о поставках оружия в Россию из ЮАР. Дипломат посоветовал ему не лезть не в свое дело, если тому что-то показалось.

Лавров подчеркнул, что Россия никогда не нарушает международные нормы, в отличие от Запада.

«Декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине, накачивают эту страну огромным количеством современных дальнобойных и в общем-то небезопасных вооружений», — сказал он.

Власти Украины перешли к террористическим методам с использованием западного оружия, отмечал ранее глава МИД Сергей Лавров. Во вторник, 30 мая, киевский режим атаковал Москву дронами самолетного типа. Российское дипведомство пообещало дать ответ, приняв достаточно жесткие меры. Все причастны к преступлению будут наказаны по всей строгости.