Последствия жестких обстрелов Донецка со стороны ВСУ сняли на видео

Жители Донецка сняли на видео последствия жестких обстрелов города со стороны ВСУ. В соцсетях написали, что город заволокло дымом, загорелась пожарная часть МЧС.

Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня зафиксировали 17 июня уже семь обстрелов Донецка. Как следует из сводки, под удар ВСУ попали Киевский и Петровский район.

Судя по распространившимся в Сети кадрам, один из самых жутких «прилетов» зафиксирован между улицей Германа Титова и Таманским проспектом.

Люди вынуждены прятаться в подземных переходах. Транспорт в городе остановился.

Источник фото: «Типичный Донецк» «ВКонтакте»

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин также поделился в Telegram кадрами, где над городом висит черный дым.