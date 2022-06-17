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    17 июня 2022, 10:28

    Последствия жестких обстрелов Донецка со стороны ВСУ сняли на видео

    В соцсетях появились видео последствий новых ударов ВСУ по Донецку

    Оксана Кириллова

    Жители Донецка сняли на видео последствия жестких обстрелов города со стороны ВСУ. В соцсетях написали, что город заволокло дымом, загорелась пожарная часть МЧС.

    Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня зафиксировали 17 июня уже семь обстрелов Донецка. Как следует из сводки, под удар ВСУ попали Киевский и Петровский район.

    Судя по распространившимся в Сети кадрам, один из самых жутких «прилетов» зафиксирован между улицей Германа Титова и Таманским проспектом.

    Люди вынуждены прятаться в подземных переходах. Транспорт в городе остановился.

    Последствия жестких обстрелов Донецка со стороны ВСУ сняли на видео | Изображение 1Источник фото: «Типичный Донецк» «ВКонтакте»

    Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин также поделился в Telegram кадрами, где над городом висит черный дым.