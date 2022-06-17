17 июня 2022, 10:28
Последствия жестких обстрелов Донецка со стороны ВСУ сняли на видео
В соцсетях появились видео последствий новых ударов ВСУ по Донецку
Жители Донецка сняли на видео последствия жестких обстрелов города со стороны ВСУ. В соцсетях написали, что город заволокло дымом, загорелась пожарная часть МЧС.
Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня зафиксировали 17 июня уже семь обстрелов Донецка. Как следует из сводки, под удар ВСУ попали Киевский и Петровский район.
Судя по распространившимся в Сети кадрам, один из самых жутких «прилетов» зафиксирован между улицей Германа Титова и Таманским проспектом.
Люди вынуждены прятаться в подземных переходах. Транспорт в городе остановился.
Источник фото: «Типичный Донецк» «ВКонтакте»
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин также поделился в Telegram кадрами, где над городом висит черный дым.