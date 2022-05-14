Последствия ударов по позициям ВСУ на бывшем комбикормовом заводе сняли на видео

Украинские боевики превратили в военный объект бывший комбикормовый завод под Славянском. Накануне по этой позиции ВСУ был нанесен удар.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео с последствиями ударов.

По данным Минобороны, российские военные 13 мая нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка ЛНР, уничтожив штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады.

Помимо этого, было поражено 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области.

«В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведено из строя 37 единиц военной техники», — подчеркнули в ведомстве.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили три командных пункта ВСУ и 52 района сосредоточения живой силы и военной техники. ВСУ также лишились 17 пунктов управления и 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники, потеряли пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.