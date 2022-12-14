Спецоперация 14 декабря 2022, 15:00 Последствия удара по зданию бывшей администрации Херсона попали на видео Военкор Котенок показал на видео удар по зданию бывшей мэрии Херсона

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Военкор с ником Kotenok Z опубликовал в Telegram видео, на котором запечатлены первые секунды после удара по зданию бывшей администрации Херсона. В кадр попал столб черного дыма, который поднимался высоко в небо. Звуковым фоном невольно послужила сработавшая сигнализация одного из автомобилей.

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В Сети распространились и фотографии с места происшествия. Если снаружи здание после удара выглядит еще не так ужасно, если не считать беспорядка вокруг, то внутри все гораздо хуже: разрушен потолок, горы досок, штукатурки, обломков.

В данный момент Херсон находится под контролем ВСУ. Некоторые херсонцы признались британским журналистам, что жить теперь стало хуже: «помогают, но не всем». В городе проблемы с электричеством и нет воды, многие вынуждены существовать только за счет продовольственной помощи. Часть жителей Херсона вынужденно уехали из города.

В первые дни после того, как украинские боевики зашли в Херсон, в Сети появились жуткие кадры с привязанными к столбам людьми — им отомстили за сотрудничество с Россией.