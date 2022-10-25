Последствия теракта в Мелитополе показали на видео | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 09:33 Последствия теракта в Мелитополе показали на видео РИА «Новости» показало на видео последствия взрыва в Мелитополе РИА "Новости"

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Взрыв произошел рядом со зданием запорожской областной телекомпании «ЗаТВ». Последствия теракта показало РИА «Новости».

На кадрах видно, что фасад здания получил серьезные повреждения, стекла многих окон выбиты, на месте работают оперативные службы.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимиров Рогов сообщил, что в результате террористического акта взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

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Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в Telegram-канале также поделился кадрами с места происшествия. По его данным, мощность заряда до двух килограммов в тротиловом эквиваленте, при взрыве пострадали пять сотрудников компании.

О теракте стало известно утром во вторник. Городская администрация сообщила, что произошел мощный одиночный взрыв.

Две недели назад взрывное устройство с многочисленными поражающими элементами сработало рядом со входом на центральный рынок Мелитополя. При теракте никто не пострадал.

Власти города заявляли, что с помощью взрыва националисты пытались запугать людей и посеять панику среди мирного населения, так как мощность заряда была слишком малой.