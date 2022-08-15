Последствия обстрелов ВСУ в Херсонской области и Донецке сняли на видео

Разрушенные дома и сожженные машины — такая картина предстала перед российскими следователями по поселке Брилевка Херсонской области и районах Донецка, пострадавших от обстрелов украинских боевиков. Видео с места опубликовала пресс-служба СК России.

Сотрудники ведомства проводят расследования уголовных дел, заведенных против участников 59-й и 56-й отдельной мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины. Их подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и использовании запрещенных методов ведения боевых действий.

Следователи установили, что командиры 59-й бригады ВСУ приказали военным обстрелять поселок Брилевка из реактивной системы залпового огня «Смерч». Участники 56-й бригады ВСУ использовали для ударов по Киевскому району Донецка артиллерийское орудие калибра 155 миллиметров.