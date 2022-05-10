Последствия обстрела жилого микрорайона в Донецке показали на видео

Вооруженные силы Украины нанесли удар по микрорайону Текстильщик в Кировском районе Донецка. В Сети появились многочисленные фотографии и видео с места происшествия.

В этом районе расположен рынок «Меркурий». На кадрах видно, что один из магазинов загорелся после разрыва снаряда. Также сгорел швейный салон «Клубок», пламя полностью окутало его.

По состоянию на 2014 год в микрорайоне проживали около 75 тысяч человек.

В конце апреля ВСУ также обстреляли Текстильщик, погибли пять мирных жителей, еще 23 человека пострадали.