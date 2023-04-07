Спецоперация 07 апреля 2023, 14:07 Последствия обстрела центра Донецка показали на видео Кадры с последствиями обстрела Донецка со стороны ВСУ появились в Сети

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В соцсетях и мессенджерах распространились жуткие кадры с последствиями очередного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Видны разбитые автомобили, разрушенные постройки, а где-то и кровь на асфальте.

В кадр местных жителей попали последствия прилета в магазин — к счастью, в тот момент в нем никого не было. Возле здания после взрыва образовалась огромная воронка. Еще один снаряд, по словам очевидцев, угодил в здание «Юзовской пивоварни». На той территории есть раненые, много поврежденных машин. Автор одного из роликов посетовал на то, что обстрел произошел незадолго до святого праздника — Пасхи.

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Фотографии опубликовал в своем Telegram-канале и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

На снимках — выбитые окна, воронки, разбитые дороги и другие последствия атаки.

По Ворошиловскому району Донецка выпустили пять ракет из РСЗО. Под ударом оказались район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина, снаряд разрушил жилой дом. Погиб один человек, пострадали еще шестеро.