Спецоперация 18 ноября 2022, 07:54 Последствия обстрела ракетами HIMARS жилого дома в Стаханове показали в ЛНР Офицер Народной милиции ЛНР Марочко показал разрушенную ВСУ в Стаханове сталинку Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вооруженные силы Украины обстреляли 17 ноября жилой дом в Стаханове. Погибли два человека. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко показал в Telegram-канале последствия удара ракетами HIMARS.

«В чем виновата эта сталинка и пожилые люди?», — написал он.

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Стаханов обстреляли в 15:35 шестью ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По пути в больницу в машине скорой помощи погибли 72-летний мужчина и 71-летняя женщина. Пострадали еще три женщины, 1961, 1952 и 1941 года рождения. Их отвезли в в Стахановскую центральную многопрофильную больницу.

Жилой дом сильно разрушен. Ракеты снесли крышу и часть второго этажа. Взрывная волна выбила стекла из окон. На место приехали экстренные службы. Этот удар стал единственным за день 17 ноября. В пятницу ЛНР атаковали один раз. Шесть ракет РСЗО HIMARS выпустили по Брянке в 02:05.

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