Последствия обстрела нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ попали на видео

ВФУ обстреляли Макеевку крупнокалиберными снарядами. Один из боеприпасов попал в нефтебазу. Журналист «Известий» Александр Сафиулин показал последствия обстрела.

Обстрел по жилому району вели со стороны Авдеевки. ВФУ выпустили из гаубицы несколько снарядов 122-миллиметрового калибра.

«Вот так началось утро для жителей Макеевки и Кировского района. Как нам сообщили, ВСУ с самого утра обстреливают мирные кварталы. Там нет ни воинских частей, ни позиций», — отметил Сафиулин.

«Донецкое агентство новостей» подтвердило, что один из снарядов попал именно в нефтебазу. Сотрудники издания передали сообщение пресс-службы администрации городской Макеевки.

Зафиксирован очередной артиллерийский обстрел Макеевки со стороны ВФУ. По предварительным данным, зафиксированы повреждения по адресу: Червоногвардейский район, Антропова, 7а (нефтебаза)», — сообщили они.