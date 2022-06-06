Последствия обстрела Донецка «Градами» показали на видео

Украинские националисты нанесли массированный ракетный удар по центру Донецка из «Градов». Корреспондент «360» с места событий показал последствия атаки ВСУ.

На кадрах видно, что снаряды попали в мебельный склад, который загорелся. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к тушению возгорания.

При атаке на мебельный склад никто из сотрудников не пострадал.

Обстрелы Донецка не прекращаются последние несколько дней, военнослужащие ВСУ прицельно бьют по жилым домам, детским садам и школам.

Ранее СЦКК ДНР сообщил, что нацисты атаковали центральную часть Донецка, выпустив 40 снарядов из «Градов» и 10 снарядов калибром 122 миллиметра.

Глава городской администрации Алексей Кулемзин в социальной сети писал, что под огнем оказался горводоканал, пострадали сотрудники.