Последствия обстрела Донецка «Градами» показали на видео
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ показали на видео
Украинские националисты нанесли массированный ракетный удар по центру Донецка из «Градов». Корреспондент «360» с места событий показал последствия атаки ВСУ.
На кадрах видно, что снаряды попали в мебельный склад, который загорелся. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к тушению возгорания.
При атаке на мебельный склад никто из сотрудников не пострадал.
Обстрелы Донецка не прекращаются последние несколько дней, военнослужащие ВСУ прицельно бьют по жилым домам, детским садам и школам.
Ранее СЦКК ДНР сообщил, что нацисты атаковали центральную часть Донецка, выпустив 40 снарядов из «Градов» и 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
Глава городской администрации Алексей Кулемзин в социальной сети писал, что под огнем оказался горводоканал, пострадали сотрудники.