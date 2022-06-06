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    06 июня 2022, 17:18

    Последствия обстрела Донецка «Градами» показали на видео

    Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ показали на видео

    Виктория Комогорцева, Максим Зинкин

    Украинские националисты нанесли массированный ракетный удар по центру Донецка из «Градов». Корреспондент «360» с места событий показал последствия атаки ВСУ.

    На кадрах видно, что снаряды попали в мебельный склад, который загорелся. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к тушению возгорания.

    При атаке на мебельный склад никто из сотрудников не пострадал.

    Обстрелы Донецка не прекращаются последние несколько дней, военнослужащие ВСУ прицельно бьют по жилым домам, детским садам и школам.

    Ранее СЦКК ДНР сообщил, что нацисты атаковали центральную часть Донецка, выпустив 40 снарядов из «Градов» и 10 снарядов калибром 122 миллиметра.

    Глава городской администрации Алексей Кулемзин в социальной сети писал, что под огнем оказался горводоканал, пострадали сотрудники.