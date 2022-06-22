Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ показали на видео

Украинские войска утром 22 июня вновь обстреляли Донецк. Под огнем оказался Киевский район города. Специально для «360» автор Telegram-канала «Ты там был?» Павел Кукушкин показал последствия разрушений на видео.

На кадрах видно, что снаряды попали в жилые многоэтажные дома. У многих жильцов оказались выбиты стекла, а некоторые постройки лишились фрагментов крыш. На улицах города висят провода, поскольку боеприпасы ВСУ повредили объекты энергообеспечения.

Также под огнем оказалась одна из городских музыкальных школ. Одна из сотрудниц рассказала, что повреждения получили многие кабинеты учебного заведения.

«Прилетело два снаряда, все разбито. Как классы, так и кабинеты учителей и заместителя директора», — сообщила она.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщал, что за два часа ВСУ обстреляли Донецк более чем 60 снарядами калибром 155 миллиметров.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале писал, что в результате массированного обстрела повреждения получили многоквартирные жилые дома по улице Щорса, детская музыкальная школа и жилые объекты по улице Артема.