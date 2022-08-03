Последствия обретения Украиной ядерного оружия назвали в МИД России

Если бы Киев обрел ядерное оружие, то это нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО, заявил представитель российской делегации Александр Трофимов, выступая на Обзорной конференции ДНЯО. Это, по его словам, грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия.

«Не могут не вызывать озабоченность высказывания представителей Киева, не только ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способные трактоваться как заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины», — привело РИА «Новости» слова Трофимова.

Представитель российской делегации назвал подобный шаг дестабилизирующим. Кроме того, по словам Трофимова, это противоречило бы обязательствам Киева по ДНЯО, а также «грубейшим образом подрывало целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавало неприемлемые риски для международной безопасности».

На протяжении многих лет Киев не соблюдает свои обязательства по Будапештским договоренностям, отметил дипломат. В частности, призванные противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине.