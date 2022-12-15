Спецоперация 15 декабря 2022, 08:12 Последствия мощного обстрела Донецка из «Градов» попали на видео Очевидцы сняли на видео последствия обстрела Донецка из «Градов»

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Очевидцы поделились кадрами с последствиями украинского обстрела Донецка из «Градов». Судя по видео, снаряды разорвались, в частности, на улицах Артема, Набережной, на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской.

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Есть попадания по жилым домам. На некоторых улицах сейчас полыхают пожары. По словам очевидцев, «студгородок разбит».

Украинские боевики ударили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка из населенного пункта Тоненькое в 07:00. По столице Донецкой Народной Республики выпустили 40 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее, 13 декабря, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин констатировал, что обстрелы Донецка со стороны ВСУ приобрели небывалый масштаб. Такой интенсивности ударов раньше не наблюдалось. Пушилин поручил правительству региона обеспечить соблюдение мер безопасности на работающих предприятиях, главам городов ДНР — проверить, чтобы все убежища были доступны и обеспечены всем необходимым.