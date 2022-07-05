Последствия атаки ВСУ на жилой квартал Донецка показали на видео

Украинские военные нанесли ракетный удар по жилым кварталам Донецка, под огнем националистов оказались Киевский и Куйбышевский районы города. Телеканал «360» показал видео с места событий.

На кадрах видно, что снаряды попали в жилой многоэтажный дом, выломав кусок стены и разбив окна. При обстреле погиб один человек.

СЦКК ДНР сообщал, что нацисты нанесли удар снарядами калибром 155 миллиметров. В частности, снаряды попали также в район городского парка имени Щербакова, о чем в Telegram-канале писал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Поблизости расположены зоны отдыха, центральный автовокзал и торговые центры.

Донецкие СМИ сообщали, что в результате обстрела в Ворошиловском районе получил повреждения мост в парке.