Спецоперация 10 ноября 2022, 14:30 Последствия атаки ВСУ на здание управляющей компании в Горловке показали на видео Мэр Приходько: снаряды HIMARS разрушили здание управляющей компании в Горловке Telegram

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Украинские военные днем 10 ноября нанесли удар по центральному району Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Иван Приходько.

На опубликованных кадрах здание почти полностью разрушено. Кирпичи и строительные материалы обрушились на припаркованные рядом автомобили.

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«Украинские неонацисты подвергли обстрелу центральный район города. Снаряды HIMARS попали в здание конторы КП „Управляющая компания“. По счастливой случайности люди внутри и рядом со зданием не пострадали», — заявил мэр.

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Совместный центр контроля и координации прекращения огня зафиксировал запуск по Горловке восьми снарядов калибром 155 миллиметров и пяти снарядов калибром 152 миллиметра.

В воскресенье, 6 ноября, стало известно, что при очередном обстреле ВСУ повреждения получил газопровод в Горловке. Об этом сообщал «Царьград».

Днем ранее в Горловке при обстреле пострадали больница, детсад, восемь котельных и 15 трансформаторных подстанций. Без света остались 2406 абонентов.