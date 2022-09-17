Последствия атаки ВСУ на центр Донецка сняли на видео | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 13:27 Поделиться Telegram

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Viber Последствия атаки ВСУ на центр Донецка сняли на видео Мэр Донецка Кулемзин сообщил об одном погибшем в результате атаки ВСУ РИА «Новости»

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Один мирный житель погиб в Донецке в результате атаки украинских военных днем в субботу, 17 сентября. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района погиб мужчина. Анкетные данные уточняются», — сообщил он.

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В социальных сетях появились видеозаписи с места происшествия. Снаряды упали в районе городского драматического театра. Один из них попал в автомобиль, который сгорел буквально дотла.

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Также стало известно об одной пострадавшей девушке, которой оперативно оказали помощь прибывшие на место врачи скорой помощи.

Кулемзин отмечал, что ракета украинских националистов попала в административное здание в Донецке. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Совместный центр контроля и координации прекращения огня уточнил, что украинские военные в общей сложности обстреляли Донецк шесть раз, запустив 24 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров. Под огнем также оказались Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города.

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