Украинские военные нанесли удар по оптовому рынку «Текстильщик» в Донецке. Последствия удара показал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно, что снаряды попали в фуры с продуктами, которые моментально загорелись.

«Горят грузовики. Просто ужас. Обстрел продолжается», — прокомментировал инцидент очевидец.

Утром Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР сообщал, что националисты выпустили восемь снарядов калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенных пунктов Шумы и Щербиновка.

Накануне ВСУ нанесли удар по Центру славянской культуры в Донецке. Фото разрушений показал мэр города Алексей Кулемзин.