Последствия артиллерийского обстрела центра Донецка со стороны ВСУ попали на видео

В Сети появились фотографии и видео с последствиями обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Украины. В кадр попали выбитые стекла школы, разрушенные стены зданий, плачущая девушка, а также машина скорой помощи на месте происшествия.

Медики помогают раненым.

Источник фото: Telegram-канал Inside 🅉 Donetsk

Удар нанесли с использованием тяжелой артиллерии (155-миллиметровый калибр). По уточненным данным штаба территориальной обороны ДНР, при обстреле погибли пять человек, в том числе 13-летний подросток. Еще 16 человек получили ранения.

Среди пострадавших зданий — классическая гуманитарная гимназия, школы № 5 и № 22. Ранее сообщалось, что в зданиях пострадало остекление. Однако, судя по фото и роликам, есть и куда более серьезные повреждения. На месте окон зияют дыры, часть одного из зданий снесло «с мясом».

Жителям Донецка посоветовали не выходить из дома без особой необходимости и оставаться в укрытии во время обстрелов.