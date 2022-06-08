Последствия артиллерийского обстрела Донецка сняли на видео

Появились видео из центра Донецка, по которому днем 8 июня украинские военные нанесли массированный удар из артиллерии.

Под артиллерийский обстрел попал район Дома правительства и площади Ленина в центре города. Также пострадал уличный газетный киоск, который полностью лишился остекления.

На кадрах видны многочисленные следы от боеприпасов. Ранение получила беременная женщина, ее увезли в больницу.

«Я на работе находилась, как позвонила соседка. Пришла, смотрю — повылетали окна у жилого дома», — рассказала «360» местная жительница.

Прохожих попросили внимательнее ходить около пострадавшего под обстрелом дома, поскольку разбитые стекла продолжают вылетать на улицу.

«Обстрел был мощный, особенно второй. Раненых я не видел, слава Богу, у нас никто не пострадал», — заявил очевидец.

Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram уточнил, что атака велась с позиций ВСУ в Песках. Украинские силы использовали артиллерию калибром 155 миллиметров.