Последняя черта Зеленского. Президенту Украины нужны не переговоры, а игра для Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трибунал над украинскими военными станет «последней чертой». После этого страна точно откажется от мирных переговоров с Россией. По мнению политологов, украинский лидер пытается таким образом дискредитировать российских военных. При этом переговоры с Украиной вряд ли будут возможны в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд над украинскими военными, которые участвовали в боевых действиях под Мариуполем, станет «последней чертой»: после нее переговоры окажутся невозможны.

По его словам, реакция на трибунал будет однозначной, а последствия — непоправимыми. Зеленский заявил, что таким образом Россия отрежет себя от переговоров, их больше не будет.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил Зеленскому о возможности организовать переговоры Украины и России. Впрочем, его заявление назвали попыткой поднять свой авторитет в глазах мирового сообщества.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов также заявил, что не существует «практической платформы» для проведения встречи Путина и Зеленского в свете ситуации вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что нет предпосылок для встречи Путина и Зеленского в рамках саммита G20.

Обращение к Западу

Заявление Зеленского рассчитано на западную аудиторию, его цель — в очередной раз дискредитировать Россию перед международным сообществом. Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», участник Изборского клуба Юрий Самонкин объяснил «360», что украинский глава снова пытается убедить другие страны в том, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине для полного порабощения украинского общества.

Источник фото: РИА «Новости»

Специалист напомнил, что Россия наказывает только военных преступников и делает это в соответствии с Женевской конвенцией.

«С военнослужащими, которые попадают в российский плен, обращаются в соответствии с Женевской конвенцией. Военнослужащие пишут отказ от боевых действий, у них есть медицинская и гуманитарная помощь. Никакой дискриминации нет. Но западные СМИ и западные коллеги не видят об этом информации», — рассказал Самонкин.

По словам политолога, Зеленский своими заявлениями пытается дискредитировать российских военных и, с другой стороны, защитить националистов, которые совершают чудовищные военные преступления. Самонкин напомнил, что преступников ждет трибунал и, возможно, смертная казнь, поскольку она не запрещена на территории ДНР и ЛНР.

Реанимация переговоров

Ранее Зеленский заявлял, что Украина может пойти на переговоры с Россией только после вывода ее военных с контролируемых РФ территорий. Но в действительности переговоры уже сейчас вряд ли возможны. Политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин рассказал «360», что переговоры между двумя странами едва ли состоятся в нынешних условиях.

«Переговоры могут быть между Россией и США или Европой. Вполне возможно, что их проведут в Турции. А общение с украинским руководством дезориентирующее и нивелирует все результаты специальной военной операции. Переговоры должны быть только между реальными акторами, а не с шестерками», — рассказал Бредихин.

Невозможность возобновления переговоров связана с тем, что Украина не выполняла подписанных соглашений. По словам Самонкина, страна не придерживалась Минских договоренностей. А поскольку сейчас ВСУ обстреливают ЗАЭС и приграничные регионы России и Украины, то ни о каких переговорах не может быть речи. Исключение — обсуждение полной демилитиризации Украины.